Грузовик съехал с дороги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Сотрудники СОБР Атырауская область оказали помощь водителю грузовика, потерявшему сознание. 43-летнему гражданину Узбекистана стало плохо за рулем.

Инцидент произошёл 12 апреля на автодороге Атырау - Кульсары. Полицейские, возвращаясь из служебной командировки из Макатского района, заметили грузовой автомобиль Shacman, съехавший с проезжей части.

«Сотрудники СОБР, заметив съехавший с дороги грузовой автомобиль, незамедлительно приняли меры. Водитель находился без сознания, ему была оказана первая помощь до прибытия медиков. Одновременно была вызвана скорая помощь для дальнейшего медицинского сопровождения. Благодаря оперативным действиям удалось избежать тяжёлых последствий», - сообщили в Департаменте полиции региона.

По прибытии врачей мужчина был передан медикам для дальнейшего лечения.