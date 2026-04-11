Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, 10 апреля около 23:00 на автодороге Актобе — Жайсан произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2115 и Lada Granta, сообщает Kazpravda.kz

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115 погиб на месте. Водитель и двое пассажиров автомобиля Lada Granta с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

«По данному факту проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия», – говорится в информации правоохранительных органов.

Кроме того, в ДП Актюбинской области призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

Там же напомнили о необходимости не превышать скорость, особенно в ночное время, не выезжать на встречную полосу и не садиться за руль в состоянии усталости или недосыпа.