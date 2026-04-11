В Караганде сотрудники патрульной полиции предотвратили попытку суицида и спасли 16-летнюю девушку.

Инцидент произошёл 10 апреля на улице Университетской. По информации Центра оперативного управления, на краю крыши девятиэтажного дома находилась несовершеннолетняя. Прибывшие на место инспекторы Жалгас Смагулов и Гылымхан Каратаганов обнаружили подростка в опасном положении.

Полицейские попытались установить контакт, однако девушка не реагировала на обращения. С учётом риска для её жизни сотрудники приняли решение действовать незамедлительно.

«Мы предприняли попытку установить контакт с девушкой и убедить её отказаться от опасного шага, однако она не реагировала на обращения. Оценив обстановку и понимая, что промедление может привести к трагическим последствиям, мы с напарником приняли решение действовать. Поднявшись на крышу, осторожно приблизились к девушке и в подходящий момент оперативно переместили её в безопасное место. После этого ей была оказана первая помощь до прибытия медиков», - говорит инспектор службы ППП управления полиции Караганды Гылымхан Каратаганов.

После случившегося подросток потеряла сознание. Полицейские привели её в чувство и передали бригаде скорой помощи. Девушка госпитализирована и находится под наблюдением врачей.