Попытку суицида предотвратили полицейские в Караганде

Девушку успели оттащить от края крыши, передает Kazpravda.kz 

Фото: ДП региона

В Караганде сотрудники патрульной полиции предотвратили попытку суицида и спасли 16-летнюю девушку.

Инцидент произошёл 10 апреля на улице Университетской. По информации Центра оперативного управления, на краю крыши девятиэтажного дома находилась несовершеннолетняя. Прибывшие на место инспекторы Жалгас Смагулов и Гылымхан Каратаганов обнаружили подростка в опасном положении.

Полицейские попытались установить контакт, однако девушка не реагировала на обращения. С учётом риска для её жизни сотрудники приняли решение действовать незамедлительно.

«Мы предприняли попытку установить контакт с девушкой и убедить её отказаться от опасного шага, однако она не реагировала на обращения. Оценив обстановку и понимая, что промедление может привести к трагическим последствиям, мы с напарником приняли решение действовать. Поднявшись на крышу, осторожно приблизились к девушке и в подходящий момент оперативно переместили её в безопасное место. После этого ей была оказана первая помощь до прибытия медиков», - говорит инспектор службы ППП управления полиции Караганды Гылымхан Каратаганов.

После случившегося подросток потеряла сознание. Полицейские привели её в чувство и передали бригаде скорой помощи. Девушка госпитализирована и находится под наблюдением врачей.

Популярное

Все
Легких прогулок не ожидается
Добрые рисунки помогут накормить животных
Теннисные битвы в Астане
Спасал других ценою жизни
Экономим воду – сохраняем будущее
Новые технологии в мини-футболе
В Караганде открылся креативный экохаб
В память о подвиге «Кедра»
Сильнейшие в Азии
Оживают страницы истории
От идеи до бизнес-проекта
Новый взгляд на метаболическое здоровье
В Алматы запустят проекты в сфере спорта и творчества
Жарайсың, Алматбек!
Влюбленный в человечество и в жизнь
Горе луковое в Шенгельды
Снижается дефицит врачей
Сократить разрыв между аграрной наукой и «жизнью на земле»
Внутри сферы Alem.ai
Курс состоявшегося государства
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В Нацгвардии – литературный челлендж
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Для учебы и спорта
В Астане растёт число аварий с электросамокатами
Крупные партии подделок известных брендов изъяли в Алматы
Упразднение программы арендного жилья для работающей молодёжи: Аида Балаева сделала важное заявление
Феномен Димаша Кудайбергена покажут в документальном фильме
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Серик Жумангарин провел встречу с фермерами Акмолинской области
Новое меню с бешбармаком ввели в столичных школах
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Читайте также

Смертельное ДТП произошло в Актобинской области
Иран продолжает атаку на страны Персидского залива
70 человек пропали без вести после крушения лодки с мигрант…
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан

