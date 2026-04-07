Иран продолжает атаку на страны Персидского залива

Айман Аманжолова
корреспондент

Несмотря на планы возможного перемирия, Иран продолжает наносить удары по соседним странам в регионе. Новым атакам подверглись ОАЭ, Кувейт, Иордания и Саудовская Аравия. Несколько человек ранены

Спустя пять недель после начала войны США и Израиля против Ирана Исламская Республика продолжает атаки на соседние страны Персидского залива, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Так, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби после атаки на промышленный объект один человек получил ранения от обломков сбитого снаряда, сообщила пресс-служба правительства Абу-Даби в соцсети Х в понедельник, 6 апреля.

В портовом городе Эль-Фуджейра по данным госинформагентства WAM, здание телекоммуникационной компании подверглось атаке иранского беспилотника, пострадавших нет. По сообщению министерства обороны ОАЭ, 6 апреля было перехвачено 12 баллистических ракет, две крылатые ракеты и 19 дронов. При этих иранских атаках четыре человека получили ранения.

На севере Кувейта, по данным министерства здравоохранения, 6 апреля были отражены ракеты из Ирана, от их обломков шесть человек получили ранения. Иордания сообщила о девяти инцидентах, связанных с нападениями: ВС страны перехватили два из трех иранских беспилотников, два человека пострадали.

В Эр-Рияде также сообщили о нападениях со стороны Ирана. Министерство обороны страны отчиталось утром 6 апреля в соцсети Х о перехвате двух ударных БПЛА. Места их падения не были уточнены.

При этом, по данным Минобороны Греции, снаряд ее зенитного ракетного комплекса Patriot сбил иранский беспилотник в портовом городе Янбу-эль-Бахр на Красном море, передает агентство dpa. Как отмечается, установка комплекса ПВО в этом районе обусловлена двусторонним соглашением между Грецией и Саудовской Аравией, заключенным в 2021 году.

Газовые объекты Исламской Республики, в том числе в Персидском заливе, подверглись очередной атаке Израиля и США, сообщило 6 апреля иранское информагентство Fars. По этим данным, серия взрывов прозвучала вблизи нефтеперерабатывающего завода в промышленном районе Ассалуйе - центре иранской газовой промышленности.

Ранее в этот же день министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что армия страны нанесла мощный удар по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана, расположенному в городе Ассалуйе на юге страны. По словам Каца, речь идет об объекте, на долю которого приходится около половины всего объема иранской нефтехимической продукции.

 

