Упавшего с 8-го этажа подростка спасли мангистауские врачи

Здравоохранение
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

17-летнего парня, упавшего с 8-го этажа, спасли врачи Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Фото: пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области

8 сентября в 21:30 карета скорой помощи привезла в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу подростка, который сорвался с 8-го этажа.

Врачи тут же провели полное обследование.

«У пациента диагностировали травматический шок 3-й степени, мозговую кому 2-й степени, он не реагировал на боль и свет. Мальчика оперативно подключили к аппарату ИВЛ и начали противошоковую терапию», – вспоминает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии больницы Мереке Бекбаев.

Пострадавшему сделали компьютерную томографию головы, легких, поясницы, ультразвуковое обследование организма и выявили закрытую черепно-мозговую травму, перелом поясничного отдела позвоночника. 

«Через 2 дня пациент вышел из комы. Самостоятельно задышал и был отключен от аппарата ИВЛ. После выхода из шока он лечился в хирургическом отделении. Никакие операции ему не проводились. Сейчас общее состояние пациента удовлетворительное», – добавил Бекбаев.

Спасение юного мангистаусца – это заслуга целой команды врачей: реаниматологов, хирургов, нейрохирургов, медсестер.

Сейчас подросток уже дома. Ему предстоит реабилитация под строгим наблюдением врачей.

 

 

#здравоохранение #ребенок #происшествие #падение #Мангистауская область

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