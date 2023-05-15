Упавший с 8-го этажа алматинец встал на ноги на 2-й день после операции

Врачи спасли парня, упавшего с 8-го этажа в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения города.

Фото: пресс-служба управления общественного здравоохранения Алматы

19-летнего парня доставили в приемный покой центральной городской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Пациента экстренно госпитализировали в реанимационное отделение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множество переломов, что вызвало травматический шок первой-второй степени.

Врачам удалось вывести его из состояния шока. Через 2 дня его состояние стабилизировалось.

«Операции были проведены в 2 этапа. Первая операция: открытая репозиция перелома костей таза, остеосинтез пластиной и винтами. После стабилизации состояния было решено проводить вторую операцию – открытую репозицию переломов костей таза. Она предполагает обнаружение концов костных тканей в области перелома, после чего кости фиксируются в нужном положении при помощи металлоконструкции», – пояснил заведующий отделением ортопедии ЦГКБ Канат Тауекелов.

Операция, проведенная мужчине, считается одной из сложнейших. Такие операции проводятся только в пакете ОСМС. Врач отметил, что удалось не только сохранить жизнь пациенту, но и восстановить функцию конечностей, чтобы пострадавший не остался инвалидом. Пациент уже на второй день встал на ноги. В больнице он прошел курс реабилитации и восстановления. Сейчас парень уже дома.