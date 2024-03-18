Девушка в Туркестанской области упала в трубу дренажного колодца

Она провела под землей почти 2 часа, передает Kazpravda.kz

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Как сообщает ДЧС области, сегодня в 09.18 часов поступило сообщение о том, что 29-летняя девушка упала в дренажный колодец, расположенный на открытой площадке вблизи села Майтобе Туркестанской области.

В 12.06 в колодец был спущен местный житель. В 12.14 часов девушка была извлечена в бессознательном состоянии.

В спасательных работах были задействованы 31 человек и 5 единиц техники ДЧС, скорой помощи, полиции.

