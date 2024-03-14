Упавшую в глубокую яму собаку спасли в Риддере

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Вытащить его хозяйке не удалось и она вызвала спасателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС ВКО

Фото: ДЧС ВКО

13 марта к спасателям города Риддера поступило сообщение о том, что собака провалилась в открытую яму и требуется помощь.

По прибытию на место вызова​ было установлено, что девушка со своим питомцем приехала погулять на открытой территории. Пес по кличке Айс сорвался с поводка и начал бегать по полю. Из-за снега, не увидев открытую яму, он провалился внутрь в яму глубиной 3 метра.

Самостоятельно вызволить своего четвероногого друга не удалось и пришлось вызывать спасателей.

«Сотрудник специализированного отряда спустился в яму и стал подзывать собаку. Айс звонко лаял, чувствуя, что помощь рядом. Собака в яме подпрыгивала, и спасателю удалось схватить ее за ошейник. Песика достали в целости и сохранности и передали хозяйке, за что девушка выразила огромную благодарность сотрудникам СПЧ-1», - говорится в сообщении.

#собака #ВКО #спасение

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