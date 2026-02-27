По данным аналитиков, площадь жилфонда увеличилась на 13 млн м2, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, общая площадь жилищного фонда за 2025 год составила 447,3 млн кв м, в том числе в городской местности - 297,9 млн кв м, в сельской местности - 149,3 млн кв м.

По сравнению с предыдущим годом площадь жилфонда увеличилась на 13 млн кв м. Количество жилых домов в 2025 году составило 2,6 млн единиц, из них 2,3 млн единиц - индивидуальные дома, 299,6 тыс. – многоквартирные дома (6,2 млн квартир).

Самое большое количество жилых домов - в Туркестанской и Алматинской областях, по 339,5 тыс. и 294 тыс. единиц соответственно.

Среди городских населенных пунктов самое большое количество жилья в городе Алматы –164,8 тыс. единиц, среди сельской - в Туркестанской области – 260,9 тыс. единиц.

Обеспеченность жильем на одного проживающего за 2025 год составила 25,1 кв м, из них в городской местности - 27,4 кв м, в сельской местности - 21,3 кв м. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 0,6 кв м.