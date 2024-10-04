Ураган «Хелен» в США стал самым смертоносным за 20 лет

По данным телеканала CNN, число погибших из-за урагана в США достигло 200 человек

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Число погибших в результате урагана «Хелен», который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США, достигло 200 человек, что делает его самым смертоносным ураганом на материковой части США почти за 20 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Ранее телеканал сообщал о 191 погибшем.

«Неделю спустя подтверждено, что в шести штатах погибло 200 человек, что делает ураган «Хелен» самым смертоносным ураганом, обрушившимся на материковую часть США после урагана «Катрина» в 2005 году», - говорится в сообщении телеканала.

По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде более миллиона потребителей остаются без электричества.