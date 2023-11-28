Уроки воспитания для дебоширов

Международная научно-практическая конференция «Противодействие домашнему насилию: проблемы и пути решения» собрала в Астане авторитетных экспертов в этой сфере – правозащитников, омбудсменов, представителей международных организаций, НПО. Они обсуждали, как нужно усовершенствовать административное и уголовное законодательства, чтобы минимизировать семейно-бытовое насилие.

Как отметил председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов, он поддерживает криминализацию бытового насилия. По его словам, еще в 2014 году был принят Уголовный кодекс, и появилась новая категория уголовных правонарушений – уголовные проступки. К этой категории относились преступления, представляющие большую общественную опасность, а также ряд административных правонарушений, которые рассматриваются судами. Такие новшества появились в связи с переходом на европейскую модель уголовного судопроизводства.

– Предполагалось, что уголовные проступки будут наказываться значительно мягче, они не влекут судимости, и, самое главное, было предусмотрено наказание – арест, который отбывать нужно было в специальных арестных домах. Я предупреждал, что это маловероятно, потому что при подготовке первого Уголовного кодекса мы также пытались ввести данную меру наказания, но ее постоянно откладывали. Это было связано с тяжелыми материальными организационными затратами. Потом и вовсе отказались от этой идеи.

В 2014 году большинство разработчиков были преисполнены оптимизма. Но в итоге арестные дома не создали, и сложилась абсурдная ситуация: человек, совершивший домашнее насилие, в уголовном порядке максимально мог быть приговорен к штрафу, арест отбывать было негде, поэтому это наказание не было введено в действие. Получалось, вместо того, чтобы наказать правонарушителя, государство возлагало дополнительные материальные затраты на семью.

В Кодексе об административных правонарушениях была сохранена юрисдикция судов, а также за ряд правонарушений предусматривался административный арест. Таким образом, если бы в административном порядке привлекался субъект, то была более строгая мера воздействия, он лишался свободы на 15 суток. В уголовном порядке он мог быть максимально наказан только штрафом. Сложилась ситуация, что человеку выгоднее было доказывать, что он совершил уголовное правонарушение, а не административное, – объяснил Игорь Рогов.

В 2017 году «причинение легкого вреда и побои» перевели в Административный кодекс, таким образом декриминализировав правонарушения в сфере семейно-бытового насилия.

– Как говорил Чехов, если в первом акте висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Это «ружье» было повешено еще в 2014 году, когда вводили институт уголовных проступков, и оно сегодня «выстрелило». Сейчас нам приходится криминализировать понятие семейно-бытового насилия. Но этого недостаточно. Чтобы это «ружье» не превратилось в «автомат Калашникова» и не стало стрелять очередями, нужно решить проблему, которую мы откладывали с 2014 года. Надо окончательно определиться: если мы тогда выбрали путь интеграции в европейское уголовное право, то нужно сделать второй шаг и привести к логическому завершению реформу. Причем это касается не только Уголовного кодекса, но и Уголовно-процессуального, – считает председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Игорь Рогов предложил все дела, рассматриваемые судом, перевести в Уголовный кодекс как уголовные проступки, при этом наказание в виде ареста должно отбываться так, как по административным делам сейчас.

Он отметил, что не следует бояться криминализации большого количества составов преступлений и роста статистики. Граждане судят об эффективности работы правоохранительных органов не по цифрам, а по тому, насколько они чувствуют себя в безопасности на улице и у себя дома. Кроме того, Игорь Рогов подчеркнул, что в случае соблюдения всех процессуальных гарантий, предусмотренных УПК, это, наоборот, обеспечит более высокий уровень защиты прав человека.

– Криминализировать данные правонарушения необходимо, но следует полностью отказаться от судебной юрисдикции в сфере борьбы с административными правонарушениями, – заключил Игорь Рогов.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев считает, что за нарушение правовых предписаний должна быть установлена адекватная ответственность.

– Усилить ответственность надо, но фокус должен быть направлен не только на ужесточение санкций, но и на превенцию и устранение условий для бытового насилия. Главные среди них – это социально-экономические факторы. В обществе должна быть сформирована обстановка нетерпимости к насильникам, абьюзерам, – подчеркнул омбудсмен и предложил сосредоточиться на конкретных пунктах.

Это исключение всех форм дискриминации, в том числе по признаку пола, обеспечение свободы труда и его равной оплаты, защита неприкосновенности, чести и личного достоинства, воспитание у подрастающего поколения уважения к семейным ценностям, защита материнства, детства и отцовства.

Сначала курсы, потом – брак

О том, что проблему бытового насилия нужно решать комплексно, а не только силовыми методами, говорил и заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха. Он проинформировал, что по поручению Главы государства в Казахстане ужесточена ответственность за бытовое насилие.

В отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак – «совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного». Также с 1 июля текущего года вступили в законную силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это позволяет возбуждать дела без заявления потерпевших. Для составления протокола достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Помимо усиления административной ответственности за бытовое насилие исключена возможность повторного примирения сторон.

Законодательные поправки возымели эффект. Число бытовых преступлений снизилось в разы, увеличилось количество арестов. По данным представителя МВД, за десять месяцев текущего года выписано 75 тыс. защитных предписаний. Правоохранительным ведомством разработан проект Концепции обеспечения общественной безопасности, в рамках которого предусматривается ряд мер по решению проблемы семейно-бытового насилия.

В частности, полицейские предлагают внести законодательные изменения, среди которых общественные работы и обязательное прохождение психокоррекционных тренингов для семейных дебоширов. Планируется выселять агрессора из жилища вне зависимости от того, есть у него жилье или нет, а в защитном предписании предусмотреть запрет на употребление алкоголя и другие табу.

Большое внимание сегодня уделяется и профилактической работе. Об этом проинформировал вице-министр культуры и информации Дмитрий Кочетов:

– С конца этого года мы введем две хорошие практики. Первая – механизм добрачного консультирования. В некоторых регионах это будет внедрено в пилотном режиме. При подаче заявления в загс молодые люди могут пройти бесплатные курсы по брачному консультированию, где им расскажут об азах семейной жизни.

Кроме того, сегодня 60–70% заявлений о заключении брака подается онлайн через систему электронного правительства. Там также будет размещен специальный ролик ознакомительного характера о семье и семейных ценностях. Этот ролик нельзя будет убрать, закрыть или свернуть. Он обязателен к просмотру, чтобы подать заявление.

Также с начала следующего года будет четко регламентирована работа центров поддержки семьи, на сегодня их в Казахстане 68. Пока они оказывают неоднородные услуги, поэтому в законодательстве пропишут их компетенции и алгоритм действий. Координировать их работу будет Министерство культуры и информации, которое совместно с гражданским обществом реализует ряд проектов. Среди них – тренинги по управлению гневом для семейных дебоширов. Однако, как отметил Дмитрий Кочетов, за полгода работы в этом направлении только 3% мужчин согласились пройти тренинг.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова выступила с инициативой внести данные о бытовом насилии в цифровую карту семьи.

– Нужно провести интеграцию с данными МВД. Есть база данных по административным правонарушениям, и если семья уже обращалась по фактам насилия, эта информация могла бы отражаться в цифровой карте, и эти люди были бы уже в поле зрения, – предложила она.

Зарубежные эксперты также дали ряд рекомендаций. Постоянный представитель программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа уделила внимание гендерным вопросам.

– Необходимо не допускать стигматизирования жертв насилия, а также признавать женщину как драйвер устойчивого развития общества, – отметила она.

Посол Европейского союза в Казахстане Кестусис Янкаускас в своем выступлении сказал, что жертвам насилия нужна социальная, медицинская и финансовая помощь, а также поднял проблему сексуальных домогательств в учебных заведениях.

В рамках работы конференции эксперты озвучили разные рекомендации по дальнейшему совершенствованию законодательства, представители НПО и кризисных центров рассказали о реабилитации жертв и оказании им психологической помощи, а также введении коррекционных программ в отношении правонарушителей. На основе анализа деятельности кризисных центров, служб и центров по поддержке семьи будут выработаны конкретные предложения по дальнейшему усилению их потенциала.