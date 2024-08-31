US Open: Джокович проиграл 28-й ракетке мира

Теннис
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Впервые с 2017 года он завершает сезон без титулов на «Больших шлемах», передает Kazpravda.kz

Фото: mouratoglou.com

Турнир покидает 24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович – он проиграл Алексею Попырину со счетом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6, сообщает Sports.ru.

Таким образом, у серба в этом году нет ни одной победы на турнирах «Большого шлема»: на Australian Open он проиграл в полуфинале, на «Ролан Гаррос» – снялся перед четвертьфиналом, на «Уимблдоне» уступил в финале.

Джокович впервые с 2017-го завершает сезон без титулов на «Больших шлемах».

Алексей Попырин прокомментировал победу над Новаком Джоковичем

«У нас была борьба и на Australian Open, и на «Уимблдоне». Там у меня были шансы, но я их не реализовал. А сегодня мне это удалось, я показал хороший теннис. Это невероятно. Я, по-моему, раз 15 выходил в третий круг на «Шлемах», но не мог пройти дальше. Теперь мне это удалось – причем в матче против величайшего в истории. Это невероятно».

#US Open #Новак Джокович #Алексей Попырин

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