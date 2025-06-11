Фото: Polisia.kz

Полицейские разоблачили крупную схему интернет-мошенничества, причинившую ущерб около 250 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Сотрудники областного управления по борьбе с киберпреступностью задержали предполагаемого организатора и троих его пособников, действовавших в Алматы и Алматинской области.

Организатору всего 19 лет, он живет в Алматинской области. Следствие установило, что в преступной схеме он участвовал с октября 2023 года. Начав с роли обычного дроппера, с июня 2024 года он стал руководить другими дропперами, а с января 2025 года занял должность куратора. Под его контролем находились трое дроповодов.

Злоумышленники использовали более 30 мобильных телефонов с банковскими приложениями, оформленными на 50 подставных людей – «дропов», чтобы обналичить похищенные деньги.

Также изъяты ноутбук, 11 SIM-карт российских операторов и банковские карты иностранных финансовых компаний. По предварительным оценкам, куратор заработал около 10 млн тенге на преступной деятельности. Его подельники получили по 3 млн каждый.

Один из дроповодов, который в январе 2025 года начинал с простой роли «дропа», со временем стал доверенным помощником куратора. Он не только обналичивал деньги, но и сопровождал других дропов в банки, если их счета блокировали. Все участники схемы арестованы и доставлены в департамент полиции Алматинской области.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия.