Ущерб в 400 млн тенге: серийную аферистку из Павлодара арестовали в Краснодаре

Женщина 3 года обманывала доверчивых граждан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как сообщается, оперативники Павлодарской области совместно с коллегами из соседнего государства в одной из съемных квартир Краснодара задержали находящуюся в международном розыске жительницу Павлодара.

Правоохранители установили, что с сентября 2021 года по октябрь 2023 года 47-летняя павлодарка, под предлогом развития бизнеса и открытия платного пансионата для престарелых получила деньги на общую сумму порядка 400 млн тенге.

«В настоящее время женщина водворена в СИЗО Краснодара. Судом в отношении разыскиваемой сроком на 40 суток санкционирован экстрадиционный арест», – проинформировал заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Также правоохранители добавили, что работа криминальной полиции по розыску граждан, скрывшихся от органов правосудия и без вести пропавших, проводится на постоянной основе. Долгий сбор информации и перепроверка версий в конечном итоге заканчивается раскрытием преступлений. Только в этом году павлодарские оперативники разыскали 155 уголовных преступников.





