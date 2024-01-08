Морозы усилятся в Казахстане в ближайшие дни

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Прогноз погоды на 9-11 января предоставили в РГП "Казгидромет", передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

По данным метеорологов, циклон из районов Черного моря, смещаясь с запада на восток Казахстана, обусловит сильные снегопады с метелями и осадки в разной фазе с гололедными явлениями, а в тыл к нему будет смещаться Скандинавский антициклон, который повернет синоптическую ситуацию в сторону кратковременного усиления морозов.

Также по республике ожидается сильный ветер. Морозы проявятся на западе, северо-западе, севере и в центре страны, где столбики термометров ночью опустятся до 20-30 мороза, а на востоке до 18-23 со знаком минус.

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