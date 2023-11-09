Усилить интеграцию транспортно-логистических систем в ОЭС призвал Смаилов

Как он отметил, важно развивать транспортную взаимосвязанность региона, поскольку 7 из 10 государств-членов ОЭС не имеют доступа к мировому океану

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочего визита в Узбекистан, совершаемого по поручению главы государства, премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что ОЭС объединяет важный стратегический регион мира с огромными запасами природных ресурсов, имеющих важнейшее значение не только для стран-участниц, но и для всей мировой экономики.

В целом государства ОЭС охватывают территорию в 8 млн квадратных километров с населением порядка 500 млн человек и совокупным объемом ВВП в $2 трлн.

«Это свидетельствует о значительном экономическом потенциале организации, позволяющем ставить весьма амбициозные задачи для дальнейшего роста ее авторитета на международной арене», — сказал премьер-министр.

По его словам, одним из приоритетных направлений для укрепления сотрудничества должно стать стимулирование межрегиональной торговли.

«По итогам прошлого года товарооборот Казахстана со странами ОЭС вырос на 40% и достиг $16,5 млрд. Вместе с тем за 8 месяцев текущего года торговый оборот снизился на 3%. Для повышения этих показателей мы готовы экспортировать в каждую страну Организации дополнительно в среднем порядка 100 видов товаров», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Он добавил, что республика реализует масштабные проекты по строительству трансграничных хабов, которые позволят увеличить объемы транспортировки переработанных и продовольственных продуктов.

Так, одной из ключевых точек роста в развитии современной трансграничной торгово-логистической инфраструктуры является международный центр промышленного сотрудничества «Центральная Азия» на казахстанско-узбекской границе. Аналогичный промышленный торгово-логистический комплекс будет построен и на границе с Кыргызстаном.

«Наряду с этим, предлагаем укреплять сотрудничество в рамках ОЭС с использованием уже созданных и функционирующих в Казахстане складов временного хранения по периметру наших границ», — сказал премьер.

Как отметил Алихан Смаилов, важно также развивать транспортную взаимосвязанность региона, поскольку 7 из 10 государств-членов ОЭС не имеют доступа к мировому океану.

Сегодня Казахстан активно участвует в инфраструктурных и логистических проектах, уделяя приоритетное внимание развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. В целях наращивания его потенциала Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция реализуют дорожные карты по синхронному устранению «узких» мест и развитию Среднего коридора до 2027 года.

«Они позволят существенно увеличить пропускную способность маршрута», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, для связи Узбекистана с западными регионами Казахстана будет построена автодорога «Бейнеу - Шалкар», которая послужит завершению формирования 8-го автодорожного коридора ТРАСЕКА.

«Мы также активно раскрываем потенциал наших морских портов на Каспии. Будут построены контейнерный хаб в порту Актау и многофункциональный терминал «Саржа» в порту Курык. Планируется строительство отдельных станционных путей на пунктах пропуска с Китаем для стран Центральной Азии. Мы намерены систематически увеличивать грузопоток по этому направлению и к 2030 году довести его до 500 тыс. контейнеров в год», — озвучил Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что вместе с тем Казахстан принимает меры по раскрытию потенциала транспортного коридора «Север-Юг». Для развития данного маршрута разработана Дорожная карта совместно с Ираном, Туркменистаном и Россией, реализация которой позволит увеличить мощности коридора с 10 до 15 млн тонн до 2027 года.

Особую важность также представляет железная дорога «Казахстан-Туркменистан-Иран» как кратчайший маршрут между государствами ОЭС в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. За 9 месяцев текущего года грузопоток по этому маршруту в направлении Ирана увеличился на 9% и превысил 1,5 млн тонн.

«В целом видится целесообразным усилить совместную работу как по снятию административных барьеров, так и по углублению интеграции транспортно-логистических систем», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В качестве еще одного важного приоритета сотрудничества премьер-министр обозначил индустриальную кооперацию. По его словам, сегодня в Казахстане работают более 13 тыс. совместных предприятий с капиталом из стран ОЭС, порядка 1,8 тыс. из них зарегистрировались только за последний год.

«В настоящее время со странами организации на стадии реализации 26 проектов на сумму порядка $2,7 млрд в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, легкая и химическая промышленность, стройиндустрия и недропользование. Приглашаем бизнес-партнеров к совместной реализации новых высокотехнологичных проектов», — сказал премьер-министр.

В заключение Алихан Смаилов отметил, что Казахстан привержен принципам ОЭС и готов приложить все усилия для достижения общих амбициозных целей.