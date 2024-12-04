Врачи спасли жизнь больному раком пенсионеру в Алматы

Здравоохранение
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Дина Устиненко
старший корреспондент отдела культуры

Врачи городской клинической больницы №7 Алматы провели операцию 65-летнему пациенту с тяжелым диагнозом, несмотря  на отказ других клиник, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ГКБ 7 города Алматы

Следует отметить высокий профессионализм и огромный опыт врачей-анестезиологов. Ведь благодаря слаженной командной работе, непрерывному взаимодействию нейрохирургов и анестезиологов удалось успешно провести сверхсложную операцию.

Больной поступил с диагнозом «опухоль головного мозга гигантских размеров». Позже гистологическое исследование подтвердит злокачественность образования. Однако, это было далеко не единственное его заболевание. Его состояние осложнялось наличием ряда сопутствующих заболеваний. У пациента диагностированы метастазы в легких, которые приводили к дыхательной недостаточности; перенесенная ранее операция по удалению почки (осталась только одна функционирующая почка), а также сердечная недостаточность.

За год до этого он перенес шунтирование коронарной артерии и ходил с искусственным стимулятором ритма. Врачи приняли решение взять его на операцию по жизненным показаниям. Несмотря на крайне тяжелое состояние пациента и высокий риск осложнений, врачи понимали, что это был единственный шанс спасти ему жизнь.              

Главная сложность заключалась в выборе подходящего анестезиологического пособия. Каждое из сопутствующих заболеваний пациента требовало особого подхода. Команда анестезиологов провела тщательный расчет дозировок препаратов, учитывая вес, возраст и общее состояние больного.                                                                    

«Каждый препарат нами тщательно подбирался, чтобы минимизировать нагрузку на сердце, почки и дыхательную систему. В процессе операции потребовалась гемотрансфузия - переливание крови, а поддержание давления на нормальном уровне стало отдельной задачей. Наше решение оказалось правильным, и мы гордимся, что смогли подарить пациенту второй шанс на жизнь»,— рассказывает врач-анестезиолог ГКБ №7 с 35-летним стажем работы Болат Мырзахметов.                                      

Операция длилась несколько часов. Нейрохирурги успешно удалили опухоль, не допустив осложнений. Благодаря мастерству анестезиологов, пациент вышел из наркоза стабильно. Пенсионер не только перенес операцию, но и вскоре был выписан домой, выйдя с больницы на своих ногах.                                                                

 

#медицина #операция #врачи #рак

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