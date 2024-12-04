Врачи спасли жизнь больному раком пенсионеру в Алматы

Фото: пресс-служба ГКБ 7 города Алматы

Следует отметить высокий профессионализм и огромный опыт врачей-анестезиологов. Ведь благодаря слаженной командной работе, непрерывному взаимодействию нейрохирургов и анестезиологов удалось успешно провести сверхсложную операцию.

Больной поступил с диагнозом «опухоль головного мозга гигантских размеров». Позже гистологическое исследование подтвердит злокачественность образования. Однако, это было далеко не единственное его заболевание. Его состояние осложнялось наличием ряда сопутствующих заболеваний. У пациента диагностированы метастазы в легких, которые приводили к дыхательной недостаточности; перенесенная ранее операция по удалению почки (осталась только одна функционирующая почка), а также сердечная недостаточность.

За год до этого он перенес шунтирование коронарной артерии и ходил с искусственным стимулятором ритма. Врачи приняли решение взять его на операцию по жизненным показаниям. Несмотря на крайне тяжелое состояние пациента и высокий риск осложнений, врачи понимали, что это был единственный шанс спасти ему жизнь.

Главная сложность заключалась в выборе подходящего анестезиологического пособия. Каждое из сопутствующих заболеваний пациента требовало особого подхода. Команда анестезиологов провела тщательный расчет дозировок препаратов, учитывая вес, возраст и общее состояние больного.

«Каждый препарат нами тщательно подбирался, чтобы минимизировать нагрузку на сердце, почки и дыхательную систему. В процессе операции потребовалась гемотрансфузия - переливание крови, а поддержание давления на нормальном уровне стало отдельной задачей. Наше решение оказалось правильным, и мы гордимся, что смогли подарить пациенту второй шанс на жизнь»,— рассказывает врач-анестезиолог ГКБ №7 с 35-летним стажем работы Болат Мырзахметов.

Операция длилась несколько часов. Нейрохирурги успешно удалили опухоль, не допустив осложнений. Благодаря мастерству анестезиологов, пациент вышел из наркоза стабильно. Пенсионер не только перенес операцию, но и вскоре был выписан домой, выйдя с больницы на своих ногах.