Легализация: коснется каждого?

Успевший набить оскомину вопрос об эксплуатации незаконно ввезенных иностранных автомобилей, похоже, близится к разрешению. Теперь, согласно поручению Президента, озвученному в Послании народу Казахстана, на учет встанут все машины, завезенные к нам до сентября этого года.

Увидеть автомобили с российскими, армянскими, кыргызскими, грузинскими регистрационными номерами на отечественных дорогах – не редкость. Да вы, наверное, и сами заметили, как много появилось машин, к примеру, с припиской RUS и триколором в нижнем правом углу номера. И в принципе ничего в этом страшного нет. Но согласно казахстанскому законодательству, колесить на таких железных конях разрешается не более одного года (режим временного ввоза). По истечении этого срока их нужно зарегистрировать на территории РК либо вывезти из страны.

– Эпопея с нелегализованными автомобилями началась еще в 2007 году, когда в Казахстане запретили ставить на учет транс­портные средства с правым рулем, – вспоминает председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков. – Принятое решение обосновали участившимися аварийными ситуациями в стране, якобы вызванными праворульными автомобилями. Тогда-то, 15 лет назад, и был создан наш союз, и мы сумели доказать, что рост дорожно-транспортных происшествий вызван не «праворульками», а купленными водительскими правами, коррупцией и разгильдяйством самих владельцев машин.

Понятно, что запрет не остановил казахстанцев. Они продолжали перегонять автомобили из соседней республики и разъезжать на машинах с кыргызскими регистрационными знаками. А учитывая то, что эти авто не проходили в казахстанских базах, водители нарушали правила ПДД с лихвой, что отчасти и провоцировало бардак на дорогах.

– Мне кажется, на всю эту ситуацию некоторые сотрудники правоохранительных органов смотрели через призму получения выгоды. Ну согласитесь, к машинам без казахстанских номеров способов придраться больше. Если вы помните, были случаи, когда вокруг этих машин разгорались скандалы, на них устраивали облавы, задерживали, ставили на штрафстоянки. Но потом, как правило, все затихало, ситуация повторялась вновь и вновь, а конкретного итога не было, – добавляет эксперт.

Кульминация многолетней истории пришлась на 2016 год, когда в Казахстане ввели утилизационный сбор и сбор за первичную регистрацию. Сделано это было для поддержки отечественного автопрома.

– Сумма утилизации одного автомобиля на самом деле составляет порядка 100–200 тысяч тенге. Но скандальный оператор РОП, к примеру, за машину моего класса выставлял счет в три миллиона тенге. Представляете? Плюс сумма сбора за первичную регистрацию. А она тогда составляла около 1–1,5 миллиона тенге. А ведь первичная регистрация – это просто внесение ваших данных и сведений об авто в единую базу. Понятно, что у казахстанцев нет таких финансовых возможностей. Плюс запретительные меры, продиктованные заинтересованными лицами и структурами, привели к тому, что казахстанцы ринулись в Россию, Грузию, Армению для приобретения машин, и стали привозить их с регистрационными номерами этих стран, не ставя на учет в Казах­стане, – делится Эдуард Эдоков.

По данным казахстанского Цент­ра анализа и мониторинга авторынка (ЦАМА), на 1 июля этого года в нашей стране зарегистрировано 3 907 214 легковых автомобилей, что больше прошлогоднего показателя за аналогичный период на 1,65%.

– По разным оценкам, на территории Казахстана находится примерно 200 тысяч нелегальных автомобилей, – уточняет генеральный директор ЦАМА Артур Мискарян. – Не имеющие регистрацию авто зачастую используются без правоустанавливающих документов, не соответствуют экологическим требованиям и требованиям по безопасности, а в некоторых случаях числятся в угоне на территории соседних стран.

Понятно, что дальнейший такой поток авто с иностранными номерами ни к чему хорошему бы не привел. Для обеспечения безопасности населения Касым-Жомарт Токаев поручил легализовать автомобили, ввезенные до 1 сентября этого года, и применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200–250 тыс. тенге.

– Часть импортированных автомобилей, по поручению Президента, может быть легализована. В том случае, если они завезены до 1 сентября, не несут никаких обременений, в надлежащем порядке сняты с учета за рубежом и имеют левостороннее расположение руля. Государство снова идет навстречу владельцам этой техники. То, насколько эффективно будет выполнена задача по легализации, будет зависеть от качества юридической проработки этого процесса, – отмечает Артур Мискарян.

Между тем в Казахстане уже несколько раз проводились различного рода мероприятия, которые облегчали, смягчали процедуру постановки машин на учет в нашей стране. Конечно, ничего плохого в этом нет, но, по мнению Эдуарда Эдокова, такие выпады в угоду интересов одних вызывают негодование у добросовестных покупателей.

– В Послании Глава государства остановился на важном вопросе – легализации автомобилей, – говорит председатель Независимого автомобильного союза. – Считаю, что нужно соз­дать одинаковые правила для всех, поскольку те, кто когда-то оплатил миллионные суммы, сейчас чувствуют некую несправедливость по отношению к себе. Нужны равные условия, понимаете, с адекватными суммами утилизационного и первичного сборов.

С Эдуардом Эдоковым согласен и заместитель председателя правления Союза независимого автобизнеса Казахстана Шынгыс Темир.

«Предложение легализовать иностранные авто само по себе хорошее. Лично знаю немало ребят, которые рассекают на российских, армянских, кыргызских и грузинских машинах и не ставят их на учет по причине дороговизны различных сборов (часто совокупный размер всех сборов составляет стоимость самого автомобиля). Но есть и те, кто влез в кредиты, уплатил все сборы и приобрел авто с казахстанскими номерами. И как они себя теперь чувствуют?» – написал Шынгыс Темир на странице в Facebook.

А в отдельном посте он даже расписал нынешнюю картину по сборам. По его словам, если вы завозите авто из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то следует оплатить: сбор за первичную регистрацию авто (он привязан к возрасту машины: сбор за авто старше трех лет составляет 1,6 млн тенге) и утилизационный платеж (он привязан к объему двигателя: для авто с объе­мом 1,6 л – менее 600 тыс. тенге). Если же авто завозится из третьих стран (Азербайджан, Грузия и др.), то, помимо «первички» и утильсбора, придется дополнительно раскошелиться на таможенную пошлину (в основном, это 15% от стоимости авто), НДС (12% от стоимости авто), приобретение свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в размере 50–200 тыс. тенге. Однако цены могут меняться, их диктует рынок.

«Машины с номерами стран ЕАЭС могут находиться на территории Казахстана на законных основаниях (при соблюдении ряда условий), авто из третьих стран – ограничены по времени нахождения в Казах­стане. Я глубоко убежден, что утильсбор и «первичку» нужно объе­динить и снизить до 200–250 тыс. тенге. Но не для тех, кто успел до конца лета завезти машину, а для всех граждан нашей большой страны», – добавил Шынгыс Темир.