Устранявших аварию линий электропередач в столице рабочих премируют

Фото : astana.gov.kz
Акимат премирует сотрудников, которые больше суток устраняли возгорание кабельных каналов и восстанавливали поврежденные электросети. Об этом на пресс-конференции в акимате столицы сообщил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана Ернат Базил, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Аким дал поручение премировать работников. Это 16 человек, которые работали полтора суток, день и ночь. Ночью у нас было почти минус 18, люди работали несмотря ни на что. Эти 16 человек, это не руководители подразделений и не инженеры, а простые рабочие, которые выполнили огромный объем работ за полтора суток: очистили весь сгоревший кабель, отрезали, протащили новые кабели, и сегодня с утра начали постепенно подключать. Как именно будут премированы сотрудники, пока неизвестно. Руководство будет обсуждать", – сказал Базил.
Руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства заверил, что созданная спецкомиссия разберется в причинах пожара..
"Сегодня она приступила к работе. Я думаю, в кратчайшие сроки комиссия найдет причины, из-за которых начался пожар. После этого будем принимать меры вплоть до уголовных. Скорее всего, было замыкание", – резюмировал Базил.
Напомним, 10 ноября в Нур-Султане из-за повреждения кабельной линии произошло возгорание в кабельном канале 10 кВ от подстанции 110/10кВ "Левобережная". В результате девять многоквартирных жилых комплексов, а также административные здания – Акорда, Сенат Парламента, Мажилис, Дом министерств, Дом Правительства, Верховный суд остались без света на длительное время.