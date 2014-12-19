В истории независимости Казахской степи испокон веков огромную роль играли народные инструменты. Это призывный клич кернея, это грозный голос дауылпаза, это стремительные и воодушевляющие звуки домбры. Стихи народных акынов – искренние, пронизанные болью за судьбу народа, благодаря этим инструментам звучали особенно патриотично, оказывая огромное воздействие на людей и утверждая в сердцах любовь к Родине.Во время праздничных концертов, посвященных Дню Независимости Казахстана, вновь звучали древние казахские инструменты. Например, в репертуаре фольк­лорно-этнографического ансамбля "Туран" Республиканского музея народных инструментов есть произведения, воскрешающие образы и события далеких героических времен. Наверняка прозвучали и стихи из богатырского эпоса XVII века "Камбар-батыр", подтверждающие особую значимость музыкальных инструментов в решающие моменты истории: "Девять всадников взяв с собой, /; В боевую одевшись медь, /; Он велел им в дудки дудеть, /; Он велел в барабаны греметь… /; Устремились войска, заиграл керней". Подобные строки есть в поэме "Алпамыс-батыр": "Зазвучали керней и сырнай, /; С жутким свистом ядра полетели…"Древний легендарный керней служил сигнальным инструментом, созывая людей и на праздники, и на войну. Так, акын начала ХХ века Казангап Байбол пел: "Ты играй на свадьбе медный керней!" Наряду с кернеем в Казахской степи использовались и другие сигнальные военные инструменты. Известный этнограф XIX века Эйхгорн приводил в пример инструмент под названием "Уран", что в переводе с казахского языка означает "клич". Он издавал пронзительные, даже угрожающие звуки. В знаменитой поэме "Ер Таргын" упоминается еще один инструмент, имевший непосредственное отношение к военным действиям: "Это войско торгаутцев, их соседей – ойнаутцев. /; Движется со звоном шин с барабанным боем". Шин – это и есть военный инструмент с резким вибрирующим звучанием.А вот ударных существовало множество. Это и дауылпаз с деревянным корпусом, и шиндауыл с медным корпусом, и да́был с двойной мембраной, и дангыра. Но особое впечатление среди них производит, конечно, огромный барабан да́был. На него натягивалась кожа двух верблюдов, и в него били казахским соилом – огромной колотушкой, похожей на боевую палицу.Все они, издавая грозные звуки, вдохновляли воинов на бой и устрашали противника. Но звучали в воинском стане и инструменты мирной жизни, как воспоминание о родных людях и доме. Выступая на фронтах Великой Отечественной войны, Ысхак Валиев играл на медном сыбызгы, а Даулет Мыктыбаев – на кыл-ко́бызе в ансамбле с гитарой и гармоникой. И в стародавние времени после военных событий певцы-сказители, жырши и жырау под аккомпанемент шертера, адырны, жетигена и, конечно же, кыл-ко́быза притчами-жоктау оплакивали погибших героев и прославляли подвиги батыров.Изучая историю уникальных казахских инструментов, я написал стихи, которые, надеюсь, будут интересны читателю: "Урана рев на битву созывал батыров, /; Кернея клич отвагой наполнял сердца. /; И да́был громом устрашая, /; Заставил трепетать врага. /; А после битвы тетивою лука /; Пропела славу павшим адырна. /; И в утешенье женщин одиноких /; Кыл-ко́быза заплакала струна..."