Устроил по блату родного брата

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, надзорным органом выявлен факт незаконного трудоустройства. Как выяснилось при проверке, руководитель государственного национального парка «Тарбагатай» устроил на работу родного брата на должность государственного инспектора по охране леса. Но родственник свои служебные обязанности не выполнял, а зарплата исправно поступала на карту. Прокуроры обнаружили нарушения лишь через четыре года. За это время «инспектор» успел получить 5,5 млн тенге.

– На основании акта надзора прокуратуры по иску РГУ «ГНП «Тарбагатай» решением суда взыскана незаконно полученная заработная плата в размере пяти с половиной миллиона тенге, – пояснили в прокуратуре.

Решение суда вступило в законную силу.