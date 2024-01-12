Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

На сегодня в ведомство не поступали жалобы от граждан по факту незаконного распространения их номеров абонентских телефонов в Сети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП

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В целом, в 2023 году за нарушение законодательства о персональных данных и их защите было рассмотрено более 30 административных дел, наложено штрафов на физических, юридических и должностных лиц на общую сумму 1,2 млн тенге. В ведомстве отметили, что дела об административных правонарушениях по незаконному сбору и обработке персональных данных возбуждаются по заявлению потерпевшего.

За нарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность. Данная ответственность также распространяется на лиц, которые занимаются незаконным распространением и продажей базы номеров абонентских устройств.

По законодательству, обработка персональных данных осуществляются с согласия субъекта или его законного представителя, если иное не предусмотрены законами РК. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных.

В Минцифры также дали рекомендации по кибербезопасности: