Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Общество
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На сегодня в ведомство не поступали жалобы от граждан по факту незаконного распространения их номеров абонентских телефонов в Сети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП

 

Фото Kazpravda.kz

В целом, в 2023 году за нарушение законодательства о персональных данных и их защите было рассмотрено более 30 административных дел, наложено штрафов на физических, юридических и должностных лиц на общую сумму 1,2 млн тенге. В ведомстве отметили, что дела об административных правонарушениях по незаконному сбору и обработке персональных данных возбуждаются по заявлению потерпевшего.

За нарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность. Данная ответственность также распространяется на лиц, которые занимаются незаконным распространением и продажей базы номеров абонентских устройств.

По законодательству, обработка персональных данных осуществляются с согласия субъекта или его законного представителя, если иное не предусмотрены законами РК. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных.

В Минцифры также дали рекомендации по кибербезопасности:

  1. Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации.
  2. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров.
  3. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство.
  4. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ.
  5. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию.
  6. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам.
  7. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.

 

#МЦРИАП #утечка #номера телефонов

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