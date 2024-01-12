Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

На сегодня в ведомство не поступали жалобы от граждан по факту незаконного распространения их номеров абонентских телефонов в Сети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП
В целом, в 2023 году за нарушение законодательства о персональных данных и их защите было рассмотрено более 30 административных дел, наложено штрафов на физических, юридических и должностных лиц на общую сумму 1,2 млн тенге. В ведомстве отметили, что дела об административных правонарушениях по незаконному сбору и обработке персональных данных возбуждаются по заявлению потерпевшего.
За нарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность. Данная ответственность также распространяется на лиц, которые занимаются незаконным распространением и продажей базы номеров абонентских устройств.
По законодательству, обработка персональных данных осуществляются с согласия субъекта или его законного представителя, если иное не предусмотрены законами РК. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных.
В Минцифры также дали рекомендации по кибербезопасности:
- Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации.
- Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров.
- Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство.
- Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ.
- Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию.
- Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам.
- Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.