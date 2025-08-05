Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию туризма в Мангистауской области, Правительством утвержден Комплексный план по развитию туристской зоны «Мангистау» на 2025 – 2029 годы.

Документ предусматривает системное решение вопросов отрасли по 9 направлениям. Среди них: развитие инфраструктуры, логистики, цифровизация, обеспечение безопасности, подготовка кадров, продвижение инвестиционных проектов и другие. За период реализации Плана предполагается организация свыше ста мероприятий.

Одним из ключевых направлений развития туризма в регионе, среди 12 перспективных туристических объектов, выделена туристская зона Кендерли. Будет реализован комплекс мер по решению инфраструктурных вопросов, среди которых проведение инженерных коммуникаций, обеспечение туристических объектов электроэнергией, водоснабжением и транспортной доступностью. Помимо реконструкции дорог и других объектов в селе Кендерли будет построен аэропорт. При этом учитывались предложения инвесторов и эко-активистов.

В городе Актау планируется строительство морского вокзала и стадиона международного класса.

Также для популяризации туризма в регионе предусмотрено проведение культурно-спортивных мероприятий.

Комплексный план позволит организовать комфортные условия для привлечения туристов и создать благоприятный инвестиционный климат для дальнейшего развития туристской зоны.

Кроме того, импульс для дальнейшего роста получит малый и средний бизнес, для субъектов которого Планом предусмотрен запуск программы льготного кредитования в сфере туризма по линии АО СПК «Каспий».

По итогам реализации Плана к 2029 году ожидается увеличение числа внутренних туристов с 430 тыс. до 520 тыс. человек, въездных туристов с 89 тыс. до 143 тыс. человек. Численность населения, занятого в сфере туризма, вырастет с 1,7 тыс. человек до 2,7 тыс. человек, частные инвестиции - до 198,9 млрд тенге, а доля туризма в экономике региона - с 2,2 % до 3,6 %.