Фото пресс-службы премьер-министра РК
Общество

Увеличить число получателей помощи из фонда всеобуча хотят в Казахстане

На совещании в Правительстве рассмотрены актуальные вопросы развития сферы образования. В частности, Министерство просвещения выступило с предложением дать возможность детям из социально-уязвимых слоев населения получать помощь из фонда всеобуча (обеспечение школьной формой, питанием и т.д.) при обучении в частных школах в рамках госзаказа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Сейчас эта норма действует только при обучении в государственных школах.

«Премьер-министр поддержал данное предложение. Также рассмотрен вопрос реализации механизма по оплате питания за детей из семей, находящихся в кризисной ситуации и не имеющих возможности посещать детсады, получающие госзаказ. Эту меру предлагается реализовать посредством сервиса «Цифровая карта семьи», который будет запущен в начале 2023 года. Планируется выявлять детей, из семей находящихся в кризисной ситуации, чтобы в дальнейшем адресно за них оплачивать расходы на питание», - рассказали в пресс-службе Смаилова.

Также премьер поручил завершить интеграцию необходимых информсистем госорганов и проработать механизм финансирования данной инициативы. При этом он заострил внимание на необходимости обеспечить эффективный контроль расходования средств, чтобы исключить их нецелевое использование.

«По поручению президента мы выделяем колоссальные средства на образование и готовы выделять дополнительные деньги на реализацию новых инициатив, но нужно обеспечить качество и должный контроль», - сказал Алихан Смаилов.

В ходе совещания также обсудили запуск единой очередности в детские сады на централизованном уровне, что позволит сэкономить бюджетные средства и исключить коррупционные риски при распределении мест. В частности, планируется дать возможность вставать в очередь и получать соответствующее направление через приложения банков второго уровня и Egov. Алихан Смаилов поддержал эту инициативу и подчеркнул важность обеспечения полного организационного порядка в новой системе: исключения двойной очередности, проверки данных детей.

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