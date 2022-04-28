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Увидеть и запечатлеть
Галина Вологодская

Удивительная природа казахстанского Алтая представлена на фотовыставке, открывшейся в Усть-Каменогорске.

Выставку организовала Восточно-Казахстанская областная библиотека им. А. С. Пушкина. В экспозицию вошли работы казахстанских фотохудожников, ставших участниками экспедиции «Киелі Алтай».

Как рассказали в библиотеке, travel-тур по Катон-Карагайскому району собрал мастеров из столицы, Алматы, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и других областей. Например, в составе участников были президент ОО «Фотоөнер» Асылхан Абдраим, фотограф-ветеран Нурманбет Кизатулы, шеф-фотограф National Geographic Ерболат Шадрахов. У всех главным героем в кадре стала природа казахстанского Алтая, его заповедные уголки.

– Особое внимание фотохудожники уделили видам Долины царей, где расположены древние курганы некрополя «Берел», – пояснили сотрудники. – Много пейзажей, где запечатлены флора и фауна Катон-Карагайского национального природного парка. Есть фото, отразившие самобытность и этнику местных сел, портреты людей.

Фотоэкспозицию дополнила выставка книг известных казахстанских археологов Зайноллы Самашева, Абдеша Толеубаева, Алдара Горбунова. Здесь же гости могут познакомиться с произведениями восточноказахстанских писателей-краеведов Бориса Щербакова, Владимира Нетисова, Александра Лухтанова, туристическими фотоальбомами и путеводителями.

– Я родом из Павлодара, – говорит студент Азамат Алхаир. – Слышал про красоту казахстанского Алтая, но здесь впервые смог оценить ее масштаб и богатство. И главное – эти места хранят еще много исторических тайн и загадок. Выставка стала для меня настоящим открытием.

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