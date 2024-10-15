Уволены аким Талгара и его заместитель
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С формулировкой - за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, передает Kazpravda.kz
«За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгар Күрішбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгар Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей.
Ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата Талгарского района.
34-летний Бахыт Күрішбеков занимал эту должность с июня 2022 года. До этого почти 5 лет был замакима Талгара.