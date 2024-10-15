Уволены аким Талгара и его заместитель

С формулировкой - за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгар Күрішбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгар Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей.

Ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата Талгарского района.

34-летний Бахыт Күрішбеков занимал эту должность с июня 2022 года. До этого почти 5 лет был замакима Талгара.