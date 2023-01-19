В 4 смены учатся дети в одной из школ Алматинской области

Образование , Скандалы , Видеогалерея
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В новой школе остро нуждаются в селе Кошмамбет Алматинской области. Местные дети там учатся в 4 смены и возвращаются домой уже затемно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Скриншот с видео almaty.tv

Школьники и их родители уже устали от «четырехсменки». По их словам, одной школы на большое село недостаточно. Учиться сюда приезжают также из соседних жилых массивов. Детям ничего не остается, как учиться по субботам.

«Куда нам обращаться? Все эти люди желают только одного – решить проблему. Сколько можно учиться в 4 смены?! А что будет завтра, когда наши внуки подрастут?! Куда им идти?! Они же попросту не влезут в эту школу!» – возмущается жительница села Кошмамбет Латипа Абдрахменова.

По словам родителей, из-за учебы в несколько смен у детей снизилась успеваемость. Сельчане просят снизить нагрузку на школу.

Педагогов они не винят, понимая, что давать качественные знания в переполненных классах невозможно. Это подтверждают и сами учителя.

«Мест совсем не хватает. Добавляем парты в классы, педагоги свои места детям отдают, чтобы хоть как-то выйти из ситуации. Уроки проводим также по 40 минут, их количество нельзя урезать, даже если такая нагрузка. Стараемся изо всех сил научить ребятишек. Но, признаться, в переполненном классе сложно преподавать», – поделилась учитель средней школы имени Кошмамбетова Сауле Байбатыркызы.

Школа рассчитана всего на 600 мест. Сейчас в ней учатся почти 2 400 детей – школа перегружена аж в 4 раза. В районном отделе образования заверили, что территория под новый образовательный объект определена. Но дату начала стройки не уточнили.

«У нас в Карасайском районе есть 12 трехсменных школ. Имеется нехватка ученических мест. Поэтому сейчас запланировано строительство еще 12 школ. Территория определена. Работы по строительству трех из них уже начаты. По остальным ведутся подготовительные работы. В селе Кошмамбет также обязательно будет построена школа на 1 200 мест», – сообщила и.о. руководителя отдела образования Карасайского района Асель Еркинбаева.

 

 

 

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