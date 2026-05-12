В 5 раз вырос объем финансирования весенне-полевых работ в Казахстане

Внедрение механизмов раннего кредитования и инструментов гарантирования позволило значительно увеличить поддержку аграриев в текущем сезоне. Об этом на заседании правительства доложил председатель правления АО «НИХ «Байтерек» Рустам Карагойшин, сообщает Kazpravda.kz

Так, в текущем году на весенне-полевые и уборочные работы планируется направить не менее 750 млрд тенге, что в 5 раз превышает показатели 2023 года.

В рамках программы «Кен дала 2» средства выдаются по ставке 5% годовых на срок до 18 месяцев. На данный момент общая сумма кредитования уже превысила 534 млрд тенге, льготные займы получили 4,2 тыс. сельхозтоваропроизводителей с охватом более 6,4 млн га площадей.

«Для решения вопроса нехватки залогов активно используется инструмент гарантирования Фонда "Даму", который покрывает до 85% суммы кредита. На текущий момент выдано 1,5 тыс. гарантий на 209 млрд тенге. Кроме того, через «КазАгроФинанс" продолжается льготный лизинг техники под 5% годовых. С начала года аграриям предоставлено более 5 тыс. единиц сельхозтехники на сумму свыше 180 млрд тенге, при этом 90% объема приходится на технику отечественного производства», — подчеркнули в холдинге.

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости держать на контроле возврат ранее выданных кредитов и обеспечить эффективное использование средств по револьверному механизму.