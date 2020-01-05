В аэропорту Алматы сообщили о возможных изменениях в расписании рейсов
О возможных изменениях в расписании рейсов сообщили в международном аэропорту Алматы, передает Kazpravda.kz.
"Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание на то, что в связи с туманом в районе Международного аэропорта Алматы возможны изменения в расписании рейсов. Вместе с тем, воздушная гавань работает в штатном режиме. Имея сертификат категории III B ИКАО, мы имеем возможность обслуживать лайнеры в условиях ограниченной видимости: принимать – при снижении горизонтальной видимости до 75 метров, выпускать – при ее снижении до 125 метров. При условии наличия такой же категории у экипажа и воздушного судна. Однако данный допуск имеется не у всех авиакомпаний", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент видимость 30/100 м, температура воздуха -5.
"Рекомендуем уточнять расписание в справочной вашей авиакомпании", – добавили в аэропорту Алматы.