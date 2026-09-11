В Академии госуправления обсудили книгу Главы государства

В Академии государственного управления при Президенте РК в рамках Дня развития состоялась интеллектуальная встреча, посвященная книге Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз», передает корреспондент Kazpravda.kz

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Мероприятие стало площадкой для обсуждения идеологических основ реформ в системе государственного управления, стратегических приоритетов развития страны, а также актуальных вопросов, поднятых в книге Президента. Участники обменялись мнениями о ключевых направлениях модернизации государственного управления и значении идей, изложенных в труде Главы государства, для дальнейшего развития Казахстана.

В интеллектуальной встрече приняли участие депутат первого созыва Курултая Жанарбек Ашымжан, профессорско-преподавательский состав Академии, магистранты и докторанты.

Модератором встречи выступил ректор Академии Азамат Жолманов. Он отметил, что новая книга Президента представляет собой значимый политический и мировоззренческий труд, особенно актуальный для государственных служащих.

«Книга Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз», ставшая основной темой нашей сегодняшней встречи, представляет собой собрание идей и выводов, которые позволяют глубже осмыслить задачи, стоящие перед государством в эпоху цифровой трансформации. Каждая из тем, затронутых в книге, имеет особое значение как для страны, так и для государственного служащего. Качество нации, независимость, суверенитет и государственность, Конституция, Справедливый Казахстан, государственное управление, президентская миссия, Закон и Порядок, согласие и единство, цифровизация и искусственный интеллект – все эти вопросы позволяют лучше понять как современный вектор развития Казахстана, так и перспективы его политического развития», – отметил ректор.

Депутат Курултая Жанарбек Ашимжан подробно остановился на ключевых идеях, отражённых в книге Президента, и проанализировал их взаимосвязь с масштабными политическими и институциональными реформами, реализуемыми в стране.

Депутат подчеркнул, что идеи построения справедливого общества, обеспечения верховенства закона, укрепления национального единства и формирования ответственного государственного управления составляют основу проводимых Главой государства реформ.

Научно-экспертный анализ книги представил заместитель директора Института управления Академии, кандидат политических наук Дастан Кошербаев. Он рассмотрел содержание политической философии, отражённой в труде Президента, и её значение для дальнейшего совершенствования системы государственного управления.

Особенностью встречи стало активное участие магистрантов и докторантов Академии в дискуссии. Обучающиеся, представляющие центральные и местные государственные органы, поделились своими взглядами на идеи, изложенные в книге, и обсудили вопросы повышения профессионализма государственной службы, более глубокого понимания сути проводимых реформ и ответственности государственного служащего.

Подводя итоги встречи, вице-ректор Академии государственного управления Эльмира Оразалиева отметила, что труд Президента «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» – это не просто собрание исторических свидетельств и размышлений, а важный источник, определяющий конкретные ориентиры формирования Справедливого Казахстана.

Интеллектуальная встреча стала значимой дискуссионной площадкой для обсуждения стратегических взглядов Главы государства, осмысления современных тенденций в сфере государственного управления и обмена профессиональным опытом.