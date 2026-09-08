Цифровизация правосудия в Казахстане вызвала интерес на форуме БРИКС

События
Айман Аманжолова
корреспондент

Делегация Верховного Суда Казахстана во главе с Председателем Асламбеком Мергалиевым по приглашению высшего судебного органа Индии совершила рабочий визит в Нью-Дели, где состоялся форум председателей верховных судов стран с быстро развивающейся экономикой (БРИКС) и его партнеров, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: t.me/Jogargy_sot

В составе делегации – председатель Павлодарского областного суда Серик Толегенов.
 
Председатель ВС РК Асламбек Мергалиев, выступая на форуме, отметил особое значение первого участия Казахстана в мероприятии в статусе страны-партнера БРИКС. По его словам, расширение формата объединения создает дополнительные возможности для укрепления международного судебного взаимодействия и обмена опытом.

Казахстан представил участникам форума ключевые результаты судебной модернизации, ориентированной прежде всего на повышение стандартов защиты прав человека и доступности правосудия. Среди них переход к модели «сплошной кассации» и создание трех самостоятельных кассационных судов, обеспечивших безусловный доступ к пересмотру судебных актов.

Отдельное внимание уделено цифровой трансформации правосудия: 95% документов поступают в электронном виде, более 80% участников участвуют в процессах дистанционно.
 
Судьи применяют в работе цифровые помощники на базе искусственного интеллекта для анализа материалов и судебной практики, алгоритмы автоматического рассмотрения отдельных категорий бесспорных дел, сократившие срок их рассмотрения с одного дня до одной минуты. Параллельно развивается институт экстерриториальной подсудности.
 
Представленные Казахстаном решения вызвали интерес участников форума. Одним из факторов, усиливших внимание к казахстанскому опыту, стали результаты рейтинга БРИКС «Верховенства права»: Казахстан занял в нем почетное третье место.

В ходе обсуждений зарубежные коллеги высказали предложения о дальнейшем обмене опытом и проведении предстоящих встреч с более глубокой проработкой вопросов, связанных с цифровизацией, искусственным интеллектом и современными механизмами отправления правосудия.
 
А.Мергалиев подтвердил готовность Казахстана делиться практическими наработками в сфере судебных IT-решений, медиации и административной юстиции.
 
Интерес к казахстанскому опыту получил продолжение и в рамках двусторонних встреч, проведенных на полях форума.
 
С Председателем Верховного Суда РФ Игорем Красновым обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, цифровизации правосудия и взаимодействия на международных площадках.

Подтверждена поддержка Казахстаном инициативы о председательстве ВС РФ в совещании председателей верховных судов стран – членов ШОС в 2027–2028 годах, а также присоединения к решению о придании Российскому государственному университету правосудия им. В.Лебедева статуса базовой организации СНГ.
 
И.Краснов отметил достижения Казахстана в IT-модернизации судебной системы, включая развитие сервиса «Судебный кабинет», а также интерес российского юридического сообщества к статье А.Мергалиева в журнале «Судья».
 
Стороны подтвердили готовность подписать Программу сотрудничества верховных судов двух стран на два года в рамках предстоящего официального визита Председателя ВС РФ в Астану.
 
На встрече с Председателем Верховного Суда Индии Сурьей Кантом отмечен устойчивый характер договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Приоритетными направлениями определены регулярный обмен опытом в сфере искусственного интеллекта, цифрового правосудия и повышения квалификации судейских кадров.
 
А.Мергалиев пригласил С.Канта посетить Казахстан с официальным визитом.

 

#Казахстан #цифровизация #Индия #БРИКС

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