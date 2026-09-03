«Казпочта» начала модернизацию автопарка: в 2026 году планируется закупить более 200 автомобилей

Новая техника позволит расширить транспортные возможности почтамта, повысить оперативность доставки почтовых отправлений и обеспечить более качественное обслуживание жителей, компаний и организаций столицы. Обновление автопарка также создаст дополнительные возможности для дальнейшего развития логистических процессов в столичном регионе.

«Всего в 2026 году «Казпочта» планирует закупить 206 единиц транспортных средств. Современный и надежный автопарк - это важная часть операционной деятельности компании и один из ключевых факторов повышения эффективности логистики. Мы уделяем этому большое внимание и в будущем продолжим инвестировать в модернизацию автопарка. Нами также проводятся мероприятия, направленные на непрерывность производственного цикла, которые требуют инвестиций и вложению в 2026 году порядка 13 млрд тенге, в том числе: на модернизацию IT-инфраструктуры; внедрение обновленной e-com платформы; обновлению интернет-банкинг и Super App; перевод почтово-учетной системы на микросервисную архитектуру, приобретению современных POS-терминалов и банкоматов и капитальный ремонт зданий», - отметил председатель правления АО «Казпочта» Бекежан Жакеев.

В рамках программы обновления автопарка в текущем году предусмотрено приобретение 129 автомобилей JAC казахстанского производства. Также будут приобретены 52 инкассаторских автомобиля у отечественного производителя ТОО «СемАЗ». 10 магистральных седельных тягачей КАМАЗ планируются к закупу у отечественного производителя ТОО «КАМАЗ Инжиниринг». 10 автомобилей Dongfeng закуплены за счет собственных средств компании. Дополнительно в рамках финансирования Всемирного почтового союза планируется приобретение 5 легковых фургонов.

Программа модернизации транспортного парка АО «Казпочта» будет последовательно реализовываться и в 2027 году. Так, в следующем году планируется закупить 164 единицы транспортных средств.