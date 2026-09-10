Трудом прославленный аул

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Сырдарьинском районе широко отмечают 60-летний юбилей со дня образования одного из лучших сел Казахстана – аула им. Наги Ильясова. В рамках празднества прошли книжная, сельскохозяйственная и этнографическая выставки «Құтты мекеннің көрікті келбеті» и научно-познавательная конференция «Еңбектің құдіреті – ер атандырар».

фото Багдата Есжанова

Особое внимание гостей и жителей аула было приковано к республиканскому айтысу «Адал еңбек, алтын дәннің ордасы» с участием известных и начинающих акынов-импровизаторов. Для состязания в красноречии, остроумии и глубоком знании истории съехались 10 айтыскеров из восьми регионов страны. Их мас­терство оценивало жюри во главе с председателем Международного союза акынов и жыршы-термеши Журсином Ерманом, а в роли ведущего выступил известный айтыскер Аманжол Алтай.

Гран-при айтыса присужден акыну из Кызылординской области Нурмату Мансуру. Награда за первое место вручена карагандинцу Максату Аканову, за второе – поэту из Павлодара Аспанбеку Шугатаеву. Третье место разделили кызылординец Бексултан Орынбасар и Нурзат Кару из Алматы. Специальных призов удостоились карагандинец Дидар Камиев, Аруана Каримбек из Актобе, Рауан Кайдар из Астаны, Ахметрасул Баянбай из Туркестанской области и кызылординец Мейрбек Султанхан.

Отметим, что аул-юбиляр – малая родина Героя Советского Союза Наги Ильясова, Героев Социалистического Труда Алдабергена Бисенова, Кулянды Абдрамановой, Героя Труда Казахстана Абзала Ералиева и других прославленных тружеников.

Сегодня аул им. Наги Ильясова – один из самых ярких примеров успешного государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса. Благодаря масштабным инвестициям в сельскую инфраструктуру цветущий современный аул стал образцово-показательным населенным пунк­том, который регулярно посещают правительственные делегации. Село с населением около 2 300 человек вош­ло в топ-5 лучших туристских сел Казахстана и неоднократно приз­навалось лучшим аулом в регионе.

#мероприятия #юбилей #аул #аул им. Наги Ильясова

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