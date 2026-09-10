Трудом прославленный аул

В Сырдарьинском районе широко отмечают 60-летний юбилей со дня образования одного из лучших сел Казахстана – аула им. Наги Ильясова. В рамках празднества прошли книжная, сельскохозяйственная и этнографическая выставки «Құтты мекеннің көрікті келбеті» и научно-познавательная конференция «Еңбектің құдіреті – ер атандырар».
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