В Акмолинской области построят завод по глубокой переработке зерна

Он станет одним из крупнейших в перерабатывающем секторе АПК и ключевая особенность проекта - его масштаб и ориентация на биотехнологическую, безотходную переработку зерна

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию АПК Правительством Республики Казахстан одобрено подписание Соглашения об инвестициях между Министерством сельского хозяйства РК и ТОО «Азия Алтын Дән» по проекту строительства завода по глубокой переработке зерна в Акмолинской области. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Современный высокотехнологичный завод по глубокой переработке зерна строится в индустриальной зоне Aqmola на территории площадью 500 гектаров. Общий объем инвестиций составляет 300 млрд тенге, а мощность предприятия достигнет до 6 млн тонн продукции в год.

Ожидаемый экономический эффект будет комплексным. Проект предусматривает создание полного цикла переработки зерна с выпуском продукции высокой добавленной стоимости — от мукомольно-крупяных изделий до готовых кормов для сельскохозяйственных животных. Его реализация позволит диверсифицировать экспортный портфель, повысить уровень использования локального сырья и существенно снизить импортозависимость страны.

Ожидается, что реализация проекта окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие региона. На предприятии будет создано порядка 800 новых рабочих мест. В рамках соглашения инвестор также берет на себя обязательства по подготовке квалифицированных технических специалистов и кадров в области биоинженерии — до 40 человек ежегодно. Подготовка будет осуществляться через внедрение системы непрерывного обучения, включая зарубежные стажировки и международный обмен.

На базе завода планируется создание современной исследовательской и технологической лаборатории. Дополнительно инвестор направит средства на развитие внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры индустриальной зоны.

В перспективе после ввода предприятия в эксплуатацию предусмотрено строительство путепровода с автомобильной развязкой на автомагистрали Астана – Караганда, а также автодороги к индустриальной зоне через магистральную железную дорогу.

Инвестор также намерен активно участвовать в развитии социальной инфраструктуры района. Ежегодно, начиная с момента полного ввода проекта в эксплуатацию, планируется направлять средства на реализацию социально значимых инициатив в сферах образования, культуры, массового спорта, молодежной политики и здравоохранения.

Кроме того, в течение двух лет после запуска предприятия будет построен многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и залами для занятий единоборствами. При этом комплекс будет доступен для широкого круга населения.

В целом запуск завода повысит уровень продовольственной и экономической безопасности страны, увеличит долю переработанной продукции в структуре экспорта и укрепит позиции Казахстана как поставщика не сырья, а высокотехнологичной агропромышленной продукции, отметили в Кабмине.

Популярное

Все
Дух романтики и героизма
Сваха как архитектор счастья
Паркет раскален до предела
В Приаралье становится больше зеленых зон
Как можно больше света и тепла!
Путевка на большую сцену
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Благоустраивается город номадов
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Новый уровень сотрудничества
Точка опоры и уверенность в завтрашнем дне
Реальность, призывающая к действиям
Поддержать инициативу Казахстана
В условиях глобального зеленого перехода
Сохраняя правозащитный баланс
ШОС и ЮНЕП продумывают совместные действия для устойчивого будущего региона
Циркулярная экономика и повышение ресурсной эффективности
Привлечь молодежь в библиотеку
Маленький рай для шахтерского края
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Очередная сельхозярмарка пройдет в эти выходные в Астане
Новый решетчатый небоскреб войдет в число высочайших в США
Более $70 млрд требуется на восстановление сектора Газа – О…
В Финляндии открыли один из самых длинных мостов в мире

