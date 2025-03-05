В Акмолинской области укрепляют дамбы и очищают русла рек

Фото: пресс-служба правительства

Вице-премьер вместе с главой региона Маратом Ахметжановым проверили готовность к паводкам Астраханского и Атбасарского районов, а также города Атбасар. Были обследованы населенные пункты, осмотрены защитные гидротехнические сооружения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В Астраханском районе в 12 населенных пунктах укреплены и возведены дамбы, укреплены обочины дорог, очищены и углублены каналы.

Подготовлены силы и средства в количестве 175 человек, 134 ед. техники и 25 мотопомп.

В селе Старый Колутон ежегодно из-за повышения уровня воды в реке Колутон и отсутствия дренажно-арычных (ливневых) систем в зону подтопления подпадает 52 жилых дома. В прошлом году проведена работа по укреплению обочин дороги и наращиванию полотна в местах промоин протяженностью 1,1 км. В рамках средств фонда «Демеу Казахстан Коры» проводятся работы по очистке и углублению русла реки Колутон протяженностью 3,6 км.

Канат Бозумбаев поручил ускорить работы по расчистке и углублению русла реки возле сельского населенного пункта Старый Колутон. Кроме того, поручено КТЖ провести незамедлительно расчистку и углубление русла реки под железнодорожным мостом.

В Атбасарском районе в паводковый период в зоне возможного подтопления находятся 16 населенных пунктов, в том числе город Атбасар. Здесь также проведены противопаводковые мероприятия: очищены русла рек, водоотводные каналы, укреплены дамбы, возведено 295 м обвалований, установлено и отремонтировано 12 водопропускных сооружений и еще 40 очищено.

Подготовлены силы и средства в количестве 396 человек, 138 ед. техники и 16 мотопомп.

В городе Атбасар с населением в 30 тыс. человек ежегодно в паводковый период при повышении уровня реки Жабай в зону возможного подтопления подпадает 128 жилых домов. Для предотвращения подтопления очищено русло реки Жабай от песчаных наносов (1 км), проведены работы по укреплению защитного вала, расширению и углублению лога, углублению обводного канала.

По реке Жабай в периметре города Атбасар завершено устройство водопропускного сооружения (шлюза). К сдаче готовятся еще два. Вице-премьер поручил завершить работы в 10-дневный срок.

Также ведутся работы по очистке и спрямлению реки Жабай в Атбасаре протяженностью 7,2 км, шириной до 120 м. Задействовано 36 единиц техники.

Отметим, что в этом году в Акмолинской области очистка и дноуглубление рек Колутон, Жабай и Чаглинка проводится впервые за 30 лет.