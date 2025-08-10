Сегодня, 10 августа, исполняется 180 лет со дня рождения великого поэта, просветителя и философа Абая Кунанбаева. В честь этой даты в Актау прошла церемония возложения цветов к памятнику поэта, передает Kazpravda.kz

Фото ЦОК Мангистауской области

В мероприятии приняли участие первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, ветераны, депутаты маслихата, представители общественности и жители города.

Во время церемонии звучали стихотворения из произведений поэта. Участники встречи вспомнили о значительном вкладе великого мыслителя в развитие казахской литературы и духовности, отметили неизменную актуальность его творчества.