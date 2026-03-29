Талые воды проходят по руслам рек в контролируемом режиме, передает Kazpravda.kz

В Актюбинской области продолжается мониторинг паводковой обстановки. ДЧС и службы региона провели аэровизуальное обследование Шалкарского и Уилского районов, а также русел рек Кауылжыр, Уил, Киыл и Большая Кобда.

По данным специалистов, снежный покров на равнинной местности практически полностью сошёл и сохраняется лишь на 4% территории области - преимущественно в низменностях северных районов.

«Благодаря реализованным противопаводковым мерам удалось обеспечить безопасную и стабильную обстановку, предотвратить подтопления и организовать контролируемое прохождение талых вод», - сообщили в МЧС РК.

Напомним, ранее в Акмолинской области усилили защиту дорог от паводков. В регионе проводится очистка водопропускных сооружений и устройство защитных валов.