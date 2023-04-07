В Алматинскую область направят дополнительные объемы дизтоплива

Министерство энергетики провело совещание по вопросам бесперебойного обеспечения Алматинской области горюче-смазочными материалами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В совещании участвовали представители АО «НК «КазМунайГаз», Petrosun, крупных сетей АЗС (Helios, «Газпромнефть-Казахстан», PetroRetail и Sinooil).

В Минэнерго сообщили, что на 7 апреля запасы дизельного топлива по Алматинской области составляют свыше 11 тысяч тонн. Как отметили представители сетей АЗС, имеющихся у них запасов дизтоплива достаточно для бесперебойного обеспечения населения.

Вместе с тем, по информации сетей АЗС, наблюдается повышенный спрос на дизельное топливо (более чем на 30%), из-за чего на некоторых заправках быстро заканчивается суточный объем топлива. В связи с остановкой на ремонт Шымкентского НПЗ имелись ограничения по поставкам нефтепродуктов в регион.

Поэтому руководство сетей приняло решение увеличить отгрузку в районы с наиболее высоким потреблением топлива.

«Кроме того, в пути с Атырауского НПЗ и Павлодарского НХЗ находятся 5 тысяч тонн топлива. Қазақстан темір жолы обеспечивает своевременную транспортировку ГСМ.

7 апреля досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, где уже начата выработка нефтепродуктов. Первая партия продукции планируется к отправке в выходные дни. При этом будет обеспечена первоочередная отгрузка в южные регионы, включая Алматинскую область», – обозначили в министерстве.

Также сельхозтоваропроизводителям Алматинской области дополнительно выделят 3 тысячи тонн дизтоплива.