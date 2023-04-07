Досрочно завершен ремонт на Шымкентском НПЗ

7 апреля Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ТОО «ПКОП») завершил планово-предупредительные работы (ППР) и приступил к выпуску продукции для внутреннего рынка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

Фото: kmg.kz

В нацкомпании уточнили, что ремонт на предприятии должен был продлиться с 15 марта по 8 апреля текущего года, но был завершен раньше срока. Проведенные работы гарантируют работоспособность оборудования завода.

По плану в апреле ПКОП должен переработать 366 тысяч тонн нефти. Планируется произвести 110,1 тысячи тонн бензина, 114,8 тысячи тонн дизтоплива, 15,1 тысячи тонн сжиженного нефтяного газа, 19,3 тысячи тонн авиатоплива, 77,6 тысячи тонн мазута, поделились цифрами в КМГ.

В прошлом году Шымкентский НПЗ переработал рекордные 6,2 млн тонн нефти. При этом руководством страны поставлена задача по расширению производственных мощностей завода и увеличению объемов переработки до 12 млн тонн в год.