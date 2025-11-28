В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
41
В экспозиции представлены работы двух фотохудожников – Юрия Беккера и Даурена Исаева. Необычность этой выставки в том, что вся она построена на параллелях и контрасте, которые заявлены уже в самом названии: 50 на 50 – это число работ каждого из мастеров. Причем, если у Юрия Беккера – черно-белые фотографии, снятые им 50 и более лет назад, отсылающие к истории страны, то Даурен Исаев представил цветные снимки, рассказывающие о том, как сегодня живут республика и наш город.