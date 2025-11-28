Контраст на пленке

и в жизни

Но цифры 50 на 50 скрывают и еще один смысл – признанный фотомастер, кавалер ордена «Құрмет» Юрий Беккер вот уже 50 лет профессионально занимается фотографией, это далеко не первая его персональная выставка, в то время как фоторепортер, главный инспектор пресс-службы акимата Алматы Даурен Исаев, который недавно отметил свое 50-летие, впервые «выходит в свет» со своими снимками, хотя за его плечами уже солидное журналистское прошлое – операторская работа на телевидении, плавно перешедшая в фотожурналистику.

Вообще сама символика числа 50 говорит о многом – это рубеж между прошлым и будущим, значимая веха на жизненном пути каждого человека, время подводить первые итоги прожитого, как говорили древние – время собирать камни.

У каждого был свой путь в профессию, единственное, что их объединяет, это любовь к фотографии с детства.

Как рассказывает Юрий Беккер, много лет назад, когда он учился еще во втором или третьем классе, сестра Полина подарила ему фотоаппарат. Увидев работы мальчика, известный фотохудожник Евгений Лещинский предложил ему послать один из снимков в главную тогда детскую газету страны «Пионерская правда».

– Фотографию напечатали, и с того времени эта удивительная профессия идет со мной по жизни, – говорит он.

После окончания школы в 1975 году Юрий Беккер начал искать такую работу, чтобы была возможность заниматься фотографией. И в этом ему помогла, казалось бы, случайная встреча: отец в магазине встретил знакомого, работающего в КазТАГе, и попросил его посмотреть снимки сына, для которого фотография стала больше, чем увлечением. Работы понравились, так начался его путь в мир профессиональной фотографии. Потом была служба в армии, возвращение в ­КазТАГ, заочная учеба на журфаке КазГУ.

Работал Юрий Зельманович и в ряде ведущих казахстанских газет, последние 20 с лишним лет – он наш коллега, незаменимый фотокорреспондент «Казахстанской правды».

Даурен Исаев пришел к фотографии тоже не без участия отца – Ибрагима Исаева, который был известным поэтом-песенником. Кстати, на выставке представлен прекрасный портрет отца фотографа, где прослеживается не только внешнее сходство отца и сына, но и та невидимая аура талантливости, которая передается из поколения в поколение.

– Я многим обязан своему отцу, он был очень одаренным человеком, одним из самых молодых членов Союза писателей Казахстана. Несмотря на то, что отец много работал, часть времени он отдавал своему любимому занятию – фотографии, – рассказывает Даурен. – Тогда техника была не той, что сейчас – пленку приходилось проявлять, этим отец чаще всего занимался вечерами, а я и два моих брата сидели рядом и, затаив дыхание, смотрели, как вдруг на белой бумаге появлялся снимок. Для нас это было своего рода волшебство, которое меня просто завораживало. Знае­те, у нас в домашнем архиве есть очень символическая фотография молодого отца, когда он еще служил в армии, на этом снимке у него на груди висит фотоаппарат. В отличие от отца я не стал поэтом – мне передалась его любовь к фотографии: после окончания журфака КазГУ я стал заниматься ею профессионально.

Продолжая эти параллели, можно отметить и такой штрих: в архиве Юрия ­Беккера тысячи и тысячи снимков, сделанных за полвека его работы в журналистике, в то время как портфолио Даурена значительно скромнее, не случайно он говорит, что лучший его снимок еще не сделан, а значит, покорение главной вершины еще впереди.

Снимок как факт истории

Фотографии Юрия Беккера, представленные на выставке, по сути – история нашей страны в событиях и лицах.

– Вот, например, снимок 1998 года. Когда я пришел на съемку в ЦСКА, мое внимание привлек сидящий на штанге мальчик. «Ты что такой грустный?» – спрашиваю я его. «Да вот, второе место занял», – говорит он. «А как тебя зовут?» – «Илья Ильин», – отвечает юный штангист. Я ободряюще похлопал его по плечу и сказал: «Не переживай, какие твои годы, ты еще чемпионом мира станешь». Вскоре эта фотография вышла на первой полосе «Казахстанской правды», я тогда работал в КазТАГе, и так получилось, что мои слова оказались пророческими, – рассказывает Юрий Зельманович.

Вообще, спорт – его любимая тема, и, конечно, спортивные фотографии отличаются от других – надо успеть заснять миг победы, поймать мгновение. А это далеко не всем удается. Хотя за долгую журналистскую жизнь ему приходилось снимать всех и все – лидеров страны и простых сельчан, маршалов и солдат, стариков и детей, гигантов индустрии и маленькие частные артели…

Фотография тем и ценна, что со временем обычный, казалось бы, снимок становится фактом истории. А если собрать все полувековые фотографии Беккера, то получится солидная книга по истории нашей республики, причем предельно честная, без фальши и переписок. Фотофакт – вещь упрямая, с ним не поспоришь.

Вот, скажем, снимок 1980 года, когда в честь 60-летия республики Леонид Ильич Брежнев вручал переходящее Красное знамя, которое принимал Динмухамед Ахмедович Кунаев.

– Это была моя первая официальная фотография руководителей государства, – вспоминает Юрий Беккер. – Тогда в Алма-Ате был личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян, который через наш КазТАГ по фототелеграфу передавал в Москву снимки. И мой наставник, замечательный фотограф Иосиф Львович Будневич, у которого я многому научился, попросил Мусаэльяна взять меня с собой. Я так волновался, что у меня руки дрожали, и вот вы видите, что снимок местами не резкий, – поясняет он.

Интерес у посетителей выставки вы­звала и серия портретов знаменитых советских артистов, сделанная во время их гастролей в Алма-Ате. К сожалению, их уже нет с нами, но на фото нам улыбается молодой Василий Лановой в национальной казахской одежде, рядом с ним Юрий Яковлев, на других снимках Михаил Ульянов с домброй, Иннокентий Смоктуновский со студентами в университетском обществе «Семи муз», Юрий Богатырев на фоне алматинских многоэтажек, знаменитая троица – Миронов, Ширвиндт и Державин... Этим фотографиям уже полвека.

– Причем все эти фото у меня с их дарственными подписями, – поясняет Юрий Беккер. – Когда незадолго до ­своей смерти Василий Лановой приезжал к нам в Алматы, я подарил ему этот снимок полувековой давности, он был очень растроган.

Многому научился у своего старшего друга и соратника по фотоискусству ­Даурен Исаев. Как он сам говорит, преж­де всего – мудрости и выдержке.

– Сейчас мы живем в век технологий, у каждого есть телефон, который позволяет делать снимки, но профессиональная фотография – это не селфи, это совсем другое. Чтобы она получилась, надо включать ум и сердце, – считает он.

Наверное, поэтому так трогают его портретные снимки классика казахской литературы Абдижамила Нурпеисова, талантливого Батырхана Шукенова, легендарного Дмитрия Хворостовского, вечно юной Розы Рымбаевой в компании с Алибеком Днишевым, полного сил Олжаса Сулейменова…

Даурен смотрит на жизнь глазами фотографа. Как и Юрий Беккер, он – уже состоявшийся мастер со своим почерком, своей стилистикой и взглядом на мир.

Этим талантливым мастерам интересна жизнь во всем ее разнообразии, ведь в их фотографиях запечатлено само время.