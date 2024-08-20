В Алматы избили судью в матче любительской лиги футбола - ВИДЕО

Скриншот видео: YouTube-канал J-LIGA

В казалось бы рядовом футбольном матче любительской лиги в Алматы игра подходила к своему завершению. Футболисты обеих команд бы пожали друг другу руки и разошлись по раздевалкам, живо обсуждая перипетии закончившегося матча.

Однако всё произошло совсем не так, как должно было быть. На 80-й минуте матча во время игрового эпизода между игроками клубов Pioneer и Eric-Son произошла стычка. Арбитр сделал устное замечание одному из футболистов команды Pioneer, но в ответ получил неприличный жест. За это судья справедливо показал ему красную карточку и попросил его покинуть поле. Тут уже не выдержали нервы у удаленного футболиста, который пнул ногой арбитра, после чего последний решил досрочно завершить игру, свистком указав на центр поля.

Далее события развивались стремительно. Разъяренный футболист помчался за судьей и принялся его избивать на трибуне вместе с одноклубником. В результате избиения Игорь Карпов получил синяки и ссадины.

Как стало известно позже, пострадавший подал заявление в полицию, при этом зафиксировав побои.

Вопиющий инцидент прокомментировали в любительской лиге.

«За нападение на официальное лицо матча, выразившееся в групповом избиении арбитра и нанесении ему телесных повреждений, исключить FC Pioneer из числа участников турнира», – говорится в специальном решении дисциплинарного комитета J-LIGA.

Также троих игроков команды пожизненно дисквалифицировали от участия во всех турнирах под эгидой этой любительской лиги.