В Алматы презентовали новый роман Галины Ергужиной «Непростая история»

Литература
38
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

На примере одной семьи писательница стремилась раскрыть сложности и противоречия эпохи 90-х годов прошлого века, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Творчество Галины Ергужиной хорошо известно не только отечественным, но и зарубежным читателям. Для ее художественной манеры характерна тесная взаимосвязь между внешней простотой изложения и многомерностью внутреннего содержания, что находит свое выражение в ярких образах и свежих, надолго запоминающихся метафорах. В произведениях Галины Ергужиной с особой силой проявляются обаяние ее души и несомненный педагогический талант, позволяющие писательнице вести доверительный диалог с самыми юными читателями.

Не случайно особой популярностью среди ее книг пользуется сказочная трилогия «Коротышки», где в единое целое слиты искрометная фантазия, тонкий юмор и динамичный сюжет, развитие которого окрашено теплотой и задушевностью. Галина Ергужина также является автором книг «Пуговка», «Мои маленькие мама и папа», «Чудеса там, где в них верят», «Девочка в поле», «Люди-Ангелы», «Большое великое солнце», получивших положительные читательские отклики.

Новый роман писательницы в определенном смысле стал квинтэссенцией ее гуманистических идеалов. Изображая становление личности в условиях общественного кризиса и моральной размагниченности, когда прежние ценности подвергнуты радикальной переоценке, а новые пугают своей вопиющей жестокостью, писательница утверждает силу человечности, являющейся, по ее словам, «единственной валютой, которая не обесценивается».

— «Непростая история» — не о прошлом. Она о том, что живет в каждом, кто помнит 90-е или вырос в их тени. О том, что случается с семьей, когда на ее пороге стоят бедность, утраты и выборы, которые никто не хотел делать. О том, что делает человека сильным и что делает его живым. Это история Молдабая и его дочерей, но на самом деле — это история тысяч семей, — обозначила содержание своего произведения Галина Ергужина.

Презентация романа вызвала большой читательский интерес. Гости мероприятия живо интересовались историей создания книги, говорили о своеобразии характеров ее героев, расспрашивали писательницу о грядущих творческих планах. Модератором встречи выступил основатель писательского сообщества USW Андрей Орлов. Он отметил, что все книги Галины Ергужиной наполнены глубоким философским смыслом и побуждают читателей задуматься о проблемных, сущностных вопросах нашей жизни.

В завершение мероприятия была проведена автограф-сессия, в ходе которой любой желающий мог получить экземпляр романа с дарственной надписью писательницы.

#литература #роман

