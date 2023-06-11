В Алматы прошла церемония прощания с Бердибеком Сапарбаевым

В Алматы, в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая, прошла официальная церемония прощания с видным государственным и общественным деятелем Бердибеком Сапарбаевым, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал UKIMET.

Фото: t.me/UKIMET

Проводить его в последний путь приехали премьер-министр Алихан Смаилов, бывший вице-премьер Алтай Кульгинов, аким Алматы Ерболат Досаев, министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали и многие другие политики, общественные деятели, близкие, коллеги, активисты и сотни неравнодушных горожан.

Алихан Смаилов зачитал письмо-соболезнование президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который находится в зоне бедствия в Абайской области.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного и общественного деятеля Бердибека Машбекулы Сапарбаева. Все эти годы Бердибек Машбекулы с честью трудился на самых ответственных участках работы и внес огромный вклад в политико-экономическое, социально-культурное развитие страны и регионов. Он умел с большим знанием дела претворять в жизнь государственную политику, неустанно работал во благо процветания Казахстана. Его уважали за исключительные человеческие качества. Имя и светлый образ Бердибека Машбекулы навсегда останутся в памяти народа", - говорится в тексте письма-соболезнования главы государства.

В свою очередь премьер-министр также выразил соболезнования от членов Правительства и от себя лично.

"Бердибек Машбекулы своим трудом внес большой вклад в становление и развитие нашей страны. Какую бы должность он ни занимал, он всеми силами работал в интересах народа. Его героический труд и светлый образ навсегда останутся в памяти народа", - сказал Алихан Смаилов.

Напомним, о смерти Бердибека Сапарбаева стало известно 10 июня, он скончался на 71-м году жизни.