Ушел из жизни Бердибек Сапарбаев

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Газета "Айғақ" сообщила о смерти видного государственного и политического деятеля Казахстана Бердибека Сапарбаева, передает Кazpravda.kz.   

Фото: kasipodaq.kz

Бердибек Сапарбаев - бывший аким пяти регионов Казахстана (Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Жамбылской областей), заместитель премьер-министра, министр труда, доктор экономических наук.

Бердибек Сапарбаев родился 9 февраля 1953 года в ауле Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области. Он обладатель наград "Отан", "Барыс", "Парасат", "Курмет" и многих других.

#аким #министр #государственный деятель #Бердыбек Сапарбаев

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