В Алматы государству возвратили 17 земельных участков в водоохранной зоне

По решению суда в государственную собственность возвращены 17 земельных участков общей площадью более 7,7 га, расположенных в водоохранной зоне русла реки Бекенбай (микрорайон Музтау, ранее — Бутаковка) в Медеуском районе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения при оформлении кадастровых паспортов объектов недвижимости на указанных земельных участках.

По итогам проверки Департамент по управлению земельными ресурсами города Алматы выдал предписание об аннулировании идентификационных документов на 17 земельных участков. В связи с неисполнением требований предписания Департамент обратился с иском в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы.

Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу земельные участки возвращены в государственную собственность.

Акимат города Алматы продолжает работу по выявлению фактов незаконного оформления земельных участков и их возврату в государственную собственность в соответствии с требованиями действующего законодательства.