В Астане горит мебельный цех

Столичные огнеборцы тушат пожар в мебельном цехе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

Как сообщается, в 08:44 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова на возгорание в ангаре.

– Незамедлительно столичные огнеборцы приступили к тушению пожара. На месте организован штаб пожаротушения. Предварительная площадь - 500 кв м. В тушении задействовано 54 человека личного состава и 12 единиц техники ДЧС, а также 3 человека и 1 техника Центра медицины катастроф, – сообщили в МЧС.

Около месяца назад столичный ДЧС также ликвидировал крупный пожар в мебельном цехе.