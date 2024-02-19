В Астане горит мебельный цех

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Столичные огнеборцы тушат пожар в мебельном цехе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

Как сообщается, в 08:44 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова на возгорание в ангаре.

–  Незамедлительно столичные огнеборцы приступили к тушению пожара. На месте организован штаб пожаротушения. Предварительная площадь - 500 кв м. В тушении задействовано 54 человека личного состава и 12 единиц техники ДЧС, а также 3 человека и 1 техника Центра медицины катастроф, –  сообщили в МЧС.

Около месяца назад столичный ДЧС также ликвидировал крупный пожар в мебельном цехе.

 

#Астана #ДЧС #пожар #мебель #цех

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