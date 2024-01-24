Мебельный цех горел в Астане

"23 января в 21:20 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о пожаре по ул. Дукенулы 31/11С. По прибытию уже в 21.26 по повышенному рангу вызова было установлено, что горят заготовки мебели, пластиковые и резино-технические изделия в производственном цеху по изготовлению мебели на площади 1200 кв. м. На месте был организован штаб пожаротушения", - говорится в информации.