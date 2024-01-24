Мебельный цех горел в Астане

Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Столичный департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил о ликвидации крупного пожара, передает Kazpravda.kz.

Фото: скрин видео ДЧС Астаны

"23 января в 21:20 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о пожаре по ул. Дукенулы 31/11С. По прибытию уже в 21.26 по повышенному рангу вызова было установлено, что горят заготовки мебели, пластиковые и резино-технические изделия в производственном цеху по изготовлению мебели на площади 1200 кв. м. На месте был организован штаб пожаротушения", - говорится в информации.

Пожар локализовали в 22.40 и ликвидировали в 23.19. Жертв и пострадавших нет.

"В тушении пожара было задействовано 93 человека личного состава и 18 единиц техники столичного ДЧС, также сотрудники Центра медицины катастроф", - отметили в ДЧС.

#Астана #ДЧС #пожар #мебель #цех

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