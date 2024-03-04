В Астане необоснованно начисляли плату за теплоснабжение

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Ранее жители столицы жаловались на завышенные счета за тепло, которые были отражены в февральских квитанциях за январь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана (ДКРЕМ) провел внеплановую проверку в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт», по итогам которой установлено нарушение требований законодательства в части несоблюдения норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, что привело к необоснованному начислению за тепло.

— За допущенные нарушения «Астанаэнергосбыт» привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере десяти процентов от дохода, полученного в результате совершения административного правонарушения, а также внесено предписание о перерасчете и возврате необоснованно полученного дохода в размере 209 365 тенге, — говорится в сообщении.

При возникновении вопросов по некорректности показаний приборов учета и начислений платы за отопление, в комитете просят  обращаться в ТОО «Астанаэнергосбыт», а в случае нарушения прав - в департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по городу Астана, по адресу: ул. Петрова, дом 5 или через Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан «е-Otinish».

 

 

#тепло #КРЕМ #счета #Астанаэнергосбыт

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