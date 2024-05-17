Борьбу с лудоманией обсудили на заседании Совета по молодежной политике при Президенте РК

Общество
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Сегодня под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На заседании был обсужден ход подготовки и реализации ряда стратегических и аналитических документов, взятых на контроль Совета.

В соответствии с поручением главы государства, данным на третьем заседании Национального курултая в Атырау, заинтересованными государственными органами продолжается выстраивание системной работы по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании.

На заседании Совета была отмечена необходимость синхронизации законопроектной и практической работы в рамках противодействия лудомании. Были заслушаны выступления депутата Мажилиса Парламента, члена Совета по молодежной политике Нартая Аралбайұлы о законопроектной работе и вице-министра туризма и спорта Мираса Тулебаева о разработке Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании. Членами Совета были даны рекомендации по организации четкой, последовательной и системной работы государственных органов и общественных организаций.

На площадке Совета также были обсуждены изменения и дополнения, вносимые в Концепцию государственной молодежной политики на 2023-2029 годы.

Кроме того, на заседании была обсуждена структура ежегодного национального доклада «Молодежь Казахстана» на 2024 год.

По итогам рабочей встречи Ерлан Карин отметил, что молодежь является ключевой движущей силой проводимых преобразований и поэтому должна активнее интегрироваться в реализацию общенациональных проектов развития страны.

#Ерлан Карин #совет #молодежь #лудомания

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