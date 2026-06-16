В Астане стартовал чемпионат Казахстана по теннису на колясках

Сегодня в столичном теннисном центре «Даулет» состоялась торжественная церемония открытия чемпионата РК по теннису на колясках, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

В мероприятии приняли участие директор Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Болатбек Дукетаев и вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев, которые пожелали спортсменам удачи и успешных выступлений.

«Теннис на колясках является одним из динамично развивающихся видов пара спорта в нашей стране. Ежегодно растет число спортсменов, занимающихся этим видом спорта, расширяется география участников. Сегодня казахстанские спортсмены достойно представляют страну на международной арене и демонстрируют высокие результаты. В этом году чемпионат Казахстана по теннису на колясках проводится уже в пятый раз. По итогам соревнований будут определены сильнейшие спортсмены, которые войдут в состав национальной сборной», – отметил Болатбек Асылбекулы.

Отметим, что в чемпионате принимают участие около 40 спортсменов из Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской и Мангистауской областей, а также городов Астана и Алматы. Соревнования проходят среди мужчин, женщин и в смешанном разряде (микст) в двух классах (open и quad).